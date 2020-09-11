В Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах

В Австрії через збільшення кількості заражень коронавірусом ввели масковий режим в магазинах і школах. Також були введені нові обмежувальні заходи.

Про це повідомляє Reuters.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що захисні маски тепер потрібно носити не тільки в громадському транспорті і в магазинах товарів першої необхідності, але і у всіх магазинах, а також в школах, але не в класних приміщеннях. Маски також повинні носити офіціанти в кафе і ресторанах.

Крім того, водиться заборона на проведення заходів, у тому числі приватних вечірок, з присутністю більше 50 чоловік в приміщенні і більше 100 чоловік на свіжому повітрі. Громадські заходи з виділеними місцями для гостей можна проводити з присутністю до 1,5 тисяч людей в приміщенні і 3 тисяч осіб на свіжому повітрі.

"Це знову стає серйозним. Цифри за останні тижні продовжують рости... Я знову закликаю вас бути більш пильними", - сказав канцлер.

Курц додав, що заходи будуть посилюватися у тому випадку, якщо темпи поширення коронавірусу продовжать прискорюватися.

Відзначимо, в Австрії за останню добу зафіксували 580 нових заражень коронавірусом, двоє померли інфікованих. Всього в країні з початку пандемії виявили понад 31,8 тисяч випадків COVID-19.

Нагадаємо, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.

Крім того, уряд Австрії прийняв рішення відновити міжнародне авіасполучення з 18 країнами, в цей список також потрапила Україна.