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У Австрії вимагають відставки уряду


Люди зібралися на мітинг біля офісу канцлера Австрії

У Відні біля офісу канцлера Австрії Себастьяна Курца зібрався мітинг, учасники якого вимагають відставки чинного уряду на тлі скандалу з віце-канцлером країни Гайнцом-Крістіаном Штрахе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Як повідомляється, люди збираються на площі перед канцелярією. Учасники мітингу тримають прапори Європейського союзу та плакати з написами "Себастьяне, твій уряд - твоя відповідальність". Вони вимагають відставки чинного уряду та проведення дострокових виборів.

Зазначимо, що мітинг проходить на тлі скандалу з віце-канцлером Австрії Штрахе, якого підозрюють у змові з росіянами.

Нагадаємо, посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. В опублікованій заяві вказується, що віце-канцлер більше не є лідером Партії Свободи та більше не буде працювати в уряді країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австрії вимагають відставки віце-канцлера через змову з росіянами. За інформацією видання на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції австрійської Партії Свободи (АПС) у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати низку державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

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