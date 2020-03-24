В Австрії за добу виявили близько 900 випадків зараження на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Австрії діють ряд жорстких обмежень задля перешкоджанню поширенню коронавірусу

Сьогодні, 24 березня, в Австрії за добу було зафіксовано 875 нових випадків зараження на коронавірус, що становить понад 24-відсоткове зростання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Австралії (МОЗ).

Як повідомляється, на сьогодні в республіці зафіксовано 4486 підтверджених випадків інфікування коронавірусом з яких 150 людей госпіталізовано та 25 померли. Найбільше постраждав Тіроль на кордоні з Італією, де зафіксовано понад 1 тис. хворих на коронавірус, там діє режим карантину, за дотриманням якого слідкує поліція.

Як зазначається, в Австрії діють ряд жорстких обмежень задля перешкоджанню поширенню коронавірусу. Так, там заборонили усі масові заходи більше ніж п'ять осіб та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури та торговельні центри, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку.

Нагадаємо, у суботу, 21 березня, з австрійського Відня повертається останній літак з українцями. Це вже четвертий літак за минулий тиждень, який евакуює українців з-за кордону.