В Австрії розвалився коаліційний уряд

У Австрійській партії свободи (АПС) прийняли рішення достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курця після того, як він заявив про відставку глави МВС Херберта Кикла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kurier.



Австрійська партія свободи утворює правлячу коаліцію з Австрійською народною партією Курця. В уряді партію представляють п'ять міністрів з 14.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кикла. Кикл став другим членом уряду Австрії, який йде у відставку за останні кілька днів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австрії вимагають відставки віце-канцлера за змову з росіянами. За інформацією видання на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції АПС у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

У зв'язку зі скандалом, що розгорівся віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.