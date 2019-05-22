В Австрії призначили уряд меншості

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

На церемонії приведення до присяги президент Олександр Ван дер Беллен закликав тимчасовий кабінет міністрів зміцнити довіру і знайти компроміси з парламентом

22 травня уряд меншості на чолі з канцлером Австрії Себастьяном Курцем привели до присяги після того, як коаліція Курця з украй правою Австрійською партією свободи розпалася через корупційний скандал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Міністри від Народної партії Курця і незалежний міністр закордонних справ Карін Кнайсль зберегли свої пости, в той час як міністрів Австрійської партії свободи замінили маловідомими експертами і високопоставленими держслужбовцями, а не політиками.

Тим не менш, неясно, як довго зможе працювати нинішній уряд, так як 27 травня невелика ліва партія "Jetzt" планує провести голосування за недовіру в парламенті.

Соціал-демократи і Австрійська партія свободи не виключають, що підтримають вотум недовіри і відставку Себастьяна Курця, замість того, щоб дозволити йому керувати країною до дострокових виборів, призначених на вересень цього року.

На церемонії приведення до присяги президент Олександр Ван дер Беллен закликав тимчасовий кабінет міністрів зміцнити довіру і знайти компроміси з парламентом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв відставку чотирьох міністрів і державного секретаря уряду від Австрійської партії свободи. У відставку подали міністр внутрішніх справ Херберт Кикл, міністр праці Беата Хартингер-Кляйн, міністр транспорту Норберт Хофер, глава міноборони Маріо Кунасек, а також державний секретар міністерства фінансів Хуберт Фукс.

Крім того, в Австрійської партії свободи прийняли рішення достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курця після того, як він заявив про відставку глави МВС Херберта Кикла.