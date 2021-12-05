У Карпатах загубилися три чоловіки на снігоходах. Їх шукають другий день

У Закарпатській області загубилися три особи. Вони виїхали в гори на снігоходах і заблукали.

Повідомляється, що вчора ввечері надійшла повідомленні про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району заблукали троє чоловіків. Телефонний зв'язок з ними періодично з'являється, рятувальники направляють їх та рухаються назустріч.

До пошуково-рятувальних робіт залучили 4 гірських відділення. Одні обстежують територію в районі гірської долини Руна Ужгородського району, інші шукають в гірській місцевості поблизу с. Пашківці. Загалом в пошуках задіяні 20 рятувальників і 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 автомобілях.