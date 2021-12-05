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У Карпатах загубилися три чоловіки на снігоходах. Їх шукають другий день

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Ужгород, Неділя 05 грудня 2021 13:26
У Карпатах загубилися три чоловіки на снігоходах. Їх шукають другий день Фото: чоловіків шукають кілька рятувальних загонів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олександр Мороз

У Закарпатській області загубилися три особи. Вони виїхали в гори на снігоходах і заблукали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора ввечері надійшла повідомленні про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району заблукали троє чоловіків. Телефонний зв'язок з ними періодично з'являється, рятувальники направляють їх та рухаються назустріч.

До пошуково-рятувальних робіт залучили 4 гірських відділення. Одні обстежують територію в районі гірської долини Руна Ужгородського району, інші шукають в гірській місцевості поблизу с. Пашківці. Загалом в пошуках задіяні 20 рятувальників і 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 автомобілях.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що через сильний снігопад в Карпатах на високогір'ї в Закарпатській області є загроза сходження лавин.

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Карпаты Закарпатська область
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