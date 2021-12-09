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В Австрії через коронавірус скасували Віденський бал, другий рік поспіль

Автор: Анна Полисученко

В Австрії через пандемію коронавірусу скасували проведення знаменитого Віденського балу. Це вже другий рік, коли його скасовують через COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Віденського балу.

"Ми зробили все можливе, щоб бал в опері відбувся. Але зараз умови несприятливі", - заявив директор Віденської державної опери Богдан Рошич.

За його словами, на таке рішення вплинуло, зокрема, виникнення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

"Тепер разом з нашим комітетом будемо працювати над ідеями для Віденського балу 2023 року", - додав Рошич.

Раніше ми писали, що в Австрії продовжили локдаун ще на 10 днів.

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