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В Австрии из-за коронавируса отменили Венский бал, второй год подряд

Автор: Анна Полисученко

В Австрии из-за пандемии коронавируса отменили проведение знаменитого Венского бала. Это уже второй год, когда его отменяют из-за COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Венского бала.

"Мы сделали все возможное, чтобы бал в опере состоялся. Но сейчас условия неблагоприятные", - заявил директор Венской государственной оперы Богдан Рошич.

По его словам, на такое решение повлияло, в частности, возникновение нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Теперь вместе с нашим комитетом будем работать над идеями для Венского бала 2023 года", - добавил Рошич.

Ранее мы писали, что в Австрии продлили локдаун еще на 10 дней.

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