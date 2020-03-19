В Австрії на карантин закрили гірськолижний регіон

Уряд Австрії запровадила карантинний режим для західного регіону Тіроль, який став центром спалаху коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Der Standard.

Повідомляється, що особливий режим був введений з півночі четверга, 19 березня, у всіх 279 населених пунктах землі.

Мешканцям дозволено залишати міста тільки в тому випадку, якщо в населених пунктах немає лікаря, аптеки, магазину чи банку. Всі гірськолижні курорти були також закриті - раніше саме вони стали епіцентром інфікування вірусом.

За станом на 19 березня в Австрії зафіксовано 1843 випадку зараження коронавірусом, з них в Тіролі - 437.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Крім того, з вівторка в країні припинили роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики.

Також, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.