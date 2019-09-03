В Австрії випробували перший гібридний поїзд

У понеділок, 2 вересня, Федеральні залізниці Австрії (ÖBB) приступили до тестових поїздок прототипу еко-поїзда Siemens Desiro ML Cityjet. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Railtech.com.

Зазначається, що поїзд-гібрид здатний працювати як на електрифікованих напрямках, так і на неелектрифікованих через вбудовану батарею. Він був переобладнаний з модифікованого багатоцільового електричного Desiro ML. Акумуляторна система встановлена на даху поїзда. Вона заряджається на електрифікованих ділянках, коли поїзд живиться від контактної мережі.

В Австрії його планують випробувати на чотирьох регіональних, переважно неелектрифікованих маршрутах в Нижній Австрії. Відзначається, що з часом такі поїзди повинні витіснити з маршрутів дизельні.

Зазначимо, в Україні електрифіковано 9926 кілометрів залізниць. У той час як загальна їх протяжність (без урахування окупованих територій Криму і Донбасу) складає 19790 кілометрів.

Нагадаємо, приватна чеська компанія RegioJet має намір в червні 2020 року запустити прямий нічний поїзд в Україні, який курсуватиме за маршрутом Прага - Мостиська 2.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" планує прискорити повідомлення Києва з містами в радіусі двохсот кілометрів. В першу чергу, це Черкаси, Житомир та Чернігів.