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Чеський перевізник планує запустити поїзд в Україну

Новини » Інфраструктура    22.08.2019 - 21:59
Чеський перевізник планує запустити поїзд в Україну
Фото (regiojet.com)

В Україні поїзд буде доїжджати до станції Мостиська 2

Приватний чеський оператор залізничних та автобусних пасажирських перевезень, компанія RegioJet, має намір в червні 2020 року запустити прямий нічний поїзд в Україну, який курсуватиме за маршрутом Прага - Мостиська 2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Повідомляється, що перевізник планує реалізувати комбінований маршрут - з Праги до Мостиськ ходитиме нічний потяг, а з Мостиськ до Львова пасажири зможуть дістатися автобусом.

Поїзд відправлятиметься один раз в день в кожному з напрямків. У складі поїзда буде від 8 до 12 вагонів. З Праги він відправлятиметься о 22:10, прибувати на українську прикордонну залізничну станцію - в 9:30. По дорозі поїзд робитиме зупинки у Пардубіце, Забржеге, Оломоуці, Остраві (Чехія), а також у Кракові та Жешуві (Польща).

Наголошується, що колію європейського стандарту 1435 мм заходить у Львівській області до станції Мостиська 1 (наступного після станції Мостиська 2). Саме цим і обумовлений вибір кінцевої точки маршруту поїзда майбутнього в Україні.

Нагадаємо, раніше чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 року запустити перший поїзд від кордону України до Праги через Краків.

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