Австралию охватили масштабные пожары: десятки тысяч домов без света, есть пропавшие люди

В австралийском штате Виктория ввели состояние стихийного бедствия из-за лесных пожаров чрезвычайного уровня сложности. Чрезвычайный режим охватывает 18 муниципалитетов, а также один из горнолыжных курортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters .

Власти получили чрезвычайные полномочия

Объявление состояния стихийного бедствия предоставляет правительству расширенные полномочия для борьбы с огнем. В частности, власти могут принудительно эвакуировать население, ограничивать передвижение по региону и реквизировать частную собственность для ликвидации последствий пожаров.

Премьер-министр штата Виктория Жасинта Аллан подчеркнула, что пожары распространяются чрезвычайно быстро, а главным приоритетом для власти остается сохранение человеческих жизней.

Пропавшие люди и тысячи обесточенных домов

По состоянию на утро три человека, мужчина, женщина и ребенок, считаются пропавшими без вести. Несмотря на то, что пик жары в регионе постепенно спадает, ситуация остается критической из-за длительной засухи, которая длилась большую часть 2025 года.

В результате пожаров без электроэнергии остались около 38 тысяч домов и предприятий. Огонь уже уничтожил более 130 сооружений и выжег более 300 тысяч гектаров кустарников.

Самый большой пожар и масштаб разрушений

Самый мощный очаг возгорания зафиксирован вблизи города Лонгвуд, в 112 км от Мельбурна. Там огонь уничтожил около 130 тысяч гектаров территорий, включая виноградники и сельскохозяйственные угодья.

Всего в штате остаются активными по меньшей мере 10 крупных пожарных очагов. По интенсивности эти пожары уже сравнивают с катастрофическим "Черным летом" 2019-2020 годов.

Реакция властей и прогноз развития ситуации

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал погодные условия "экстремальными и опасными" и подтвердил, что значительная часть Виктории официально объявлена зоной бедствия.

Из-за угрозы жизни людей десятки населенных пунктов эвакуированы, а национальные парки и кемпинги закрыты. Предупреждения о пожарной опасности и аномальной жаре действуют также в соседнем штате Новый Южный Уэльс.

Природные аномалии по всей Австралии

Пока Виктория борется с масштабными пожарами, другие регионы страны сталкиваются с противоположными стихийными явлениями:

Новый Южный Уэльс - в пригородах Сиднея зафиксирован один из самых жарких дней за последние годы;

Квинсленд - объявлено предупреждение о наводнениях из-за приближения тропического циклона с Кораллового моря.

Ученые отмечают, что Виктория является одним из самых пожароопасных регионов мира. По их словам, дым от пожаров этого сезона уже достиг берегов Аргентины, что свидетельствует о глобальном масштабе экологической катастрофы.