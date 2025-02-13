На Австралию надвигается мощный тропический циклон: почему местные бьют тревогу

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Чем опасен тропический циклон Zelia

В целом тропические циклоны опасны тем, что вызывают очень сильные ветры, ливни, высокие волны, а в некоторых случаях - разрушительные штормы и наводнения в прибрежных районах суши.

Тропический циклон Zelia сформировался недалеко от побережья штата Западная Австралия и быстро усиливается, двигаясь над теплыми водами океана. Согласно прогнозам, самым мощным (а следовательно и опасным) он станет именно тогда, когда достигнет суши.

Так выглядит тропический циклон Zelia со спутника (инфографика: weatherzone.com.au)

Ожидается, что на сушу он "зайдет" между городами Порт-Хедленд и Роборн уже завтра (в пятницу, 14 февраля) вечером.

Мириам Брэдбери из Бюро метеорологии сообщила, что в этом урагане уже произошел так называемый "цикл замены стены глаза" (кольца плотных грозовых облаков, которые окружают центр циклона, и обычно наносят наибольшие разрушения во время прохождения над определенным районом).

По ее словам, это явление случается только "во время сильнейших циклонов", которые "уничтожают все на своем пути - деревья, тропы и постоянные сооружения".

Мощный тропический циклон Zelia по состоянию на утро 13 февраля (инфографика: weatherzone.com.au)

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук подтвердил, что это событие "будет масштабным".

"Этот циклон - опасная система. Он большой, сильный и очень непредсказуемый... Люди в Пилбаре (одном из девяти регионов австралийского штата) должны быть готовы. И они должны быть готовы уже сейчас", - подчеркнул чиновник.

Старший метеоролог из Бюро Ангус Хайнс напомнил, что пятая категория урагана является самой высокой (скорость ветра и его сила могут разрушать дома, вырывать деревья, уничтожать линии электропередач).

"Хуже не бывает... Это - самый мощный тропический циклон, который только можно получить", - считает специалист.

Как в Австралии готовятся к встрече со стихией

В рамках подготовки к встрече с тропическим циклоном, на севере штата Западная Австралия закрывают школы, ограничивают движение по дорогам (включая Большое северное шоссе) и закрывают пляжи и порты.

Спасатели подготовили дополнительный персонал, противопоточные лодки и самолеты. В Южном Хедленде при необходимости планируют создать центр эвакуации.

Ожидается, что когда ядро системы переместится через побережье, скорость ветра может достигать 320 км/ч. Кроме того, вероятны внезапные наводнения, полосы штормов и ливней (в некоторых районах прогнозируют более 500 мм осадков).

Комиссар Департамента пожарной и чрезвычайных ситуаций Даррен Клемм подтвердил, что существует "значительная угроза жизни и имуществу".

Местных жителей и гостей региона призывают как можно тщательнее подготовиться к приходу стихии заранее, найти безопасное укрытие и принять все необходимые в такой ситуации меры.