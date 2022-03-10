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Австралійський гірничодобувний гігант Rio Tinto йде з ринку Росії

Автор: Володимир Костирін

Англо-австралійська гірничодобувна компанія Rio Tinto припиняє всі комерційні відносини з російським бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник корпорації заявив агентству, що Rio Tinto знаходиться "в процесі припинення всіх комерційних відносин з будь-яким російським бізнесом".

Таким чином гірничорудний гігант став останньою корпорацією, що розірвала зв'язки з Москвою через війну проти України та на фоні масштабних міжнародних санкцій проти країни-агресора.

Зазначається, що незадовго до цього оголошення англо-австралійської фірми її топ-менеджер заявив, що компанія шукає альтернативні джерела палива для свого виробництва монгольської міді на Ою Толгой, але сумнівається, що вдасться повністю відмовитися від закупівель у РФ.

Раньше Royal Dutch Shell Plc припинила купувати російську нафту і заявила, що повністю розірве зв'язки з РФ. Слідом за нею транснаціональна нафтогазова компанія BP теж відмовилася від закупівлі нафти і газу у РФ.

Нагадаємо також, що США заборонили імпорт російської нафти та енергоносіїв.

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