Австралійський гірничодобувний гігант Rio Tinto йде з ринку Росії

Англо-австралійська гірничодобувна компанія Rio Tinto припиняє всі комерційні відносини з російським бізнесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник корпорації заявив агентству, що Rio Tinto знаходиться "в процесі припинення всіх комерційних відносин з будь-яким російським бізнесом".
Таким чином гірничорудний гігант став останньою корпорацією, що розірвала зв'язки з Москвою через війну проти України та на фоні масштабних міжнародних санкцій проти країни-агресора.
Зазначається, що незадовго до цього оголошення англо-австралійської фірми її топ-менеджер заявив, що компанія шукає альтернативні джерела палива для свого виробництва монгольської міді на Ою Толгой, але сумнівається, що вдасться повністю відмовитися від закупівель у РФ.
Раньше Royal Dutch Shell Plc припинила купувати російську нафту і заявила, що повністю розірве зв'язки з РФ. Слідом за нею транснаціональна нафтогазова компанія BP теж відмовилася від закупівлі нафти і газу у РФ.
Нагадаємо також, що США заборонили імпорт російської нафти та енергоносіїв.
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