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Австралия передаст ВСУ 30 бронемашин и присоединится к обучению украинских солдат

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Канберра, Суббота 29 октября 2022 15:22
Австралия передаст ВСУ 30 бронемашин и присоединится к обучению украинских солдат Фото: Австралия передаст Украине 30 бронеавтомобилей Bushmaster (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралия передаст украинской армии 30 бронеавтомобилей Bushmaster, а также присоединится к программе обучения ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Благодарен своему австралийскому коллеге Ричарду Марлесу за новые меры безопасности для ВСУ: 30 бронеавтомобилей Bushmaster. Также австралийские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения украинских военных INTERFLEX", - отметил Резников.

По его словам, общая поддержка Украины Австралией достигла 655 миллионов австралийских долларов.

Операция Interflex – это программа общевойсковой подготовки украинских военнослужащих по программе британского правительства. В курсе обучения – основы ведения боя, навыки тактической медицины, элементы инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

Ранее Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов. Также Австралия направила в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

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