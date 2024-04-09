В Австралии требуют перенаправить "грязные деньги" России в размере 9 млрд долларов Украине

Австралийская элита требует конфисковать 9 млрд долларов российских активов, замороженных властями Австралии, и направить их на финансовую поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sydney Morning Herald.
Группа, в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратилась с письмом к казначею Джиму Чалмерсу, призывая его рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов "грязных денег", хранящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов и других лиц, считающихся пособниками вторжения и оккупации Украины.
Известные австралийцы из организации "Сеть сторонников Украины" призывают направить замороженные российские активы в Украину.
Дискуссии об использовании российских активов активизировались по мере того, как силы диктатора Владимира Путина набирают обороты на поле боя, его ВВС наносят удары по украинским войскам и городам, а Конгресс США затягивает с утверждением многомиллиардного пакета помощи.
На фоне растущей критики отсутствия военной и гуманитарной помощи со стороны Австралии организация "Сеть сторонников Украины" обратилась к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых вариантов использования суверенных российских активов для восстановления и реконструкции страны и обновить собственные законы, чтобы обеспечить возможность использования российских активов.
"Мы обращаемся к вам с этой просьбой, потому что Австралия может значительно превзойти свои возможности без особых затрат для австралийских налогоплательщиков", - говорится в письме, которое подписали бывший премьер-министр Джон Говард, лидер индустрии здравоохранения доктор Таня Дус и преподобный Билл Крюс, служитель церкви Объединения и гуманист.
Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.
Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.
Недавно стало известно, что Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.
Недавно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявлял, что Канберра должен изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.