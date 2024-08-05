В Австралии повысили уровень террористической угрозы

В Австралии был повышен официальный уровень террористической угрозы к "вероятному". Это объясняется усилением обострения напряженности в обществе из-за боевых действий в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Broadcasting Corporation .

По словам австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе, повышение уровня было обусловлено ростом радикализации молодежи, в Интернете и ростом "новых смешанных идеологий".

"Я хочу заверить австралийцев, что "вероятно" не означает неизбежное, и это не означает, что речь идет о непосредственной угрозе или опасности", - обратил он внимание.

Однако глава правительства страны добавил, что когда "температура среды безопасности повышается, мы должны снизить температуру дебатов".

По словам Албанезе, австралийцы должны иметь возможность мирно разрешать свои разногласия и мирно обсуждать политические вопросы, такие как конфликт в Газе.

Органы безопасности Австралии считают, что шансы насильственного экстремистского акта в стране сейчас более вероятны, чем когда власти снизили уровень тревоги до "возможного" в ноябре 2022 года.

Генеральный директор ASIO Майк Берджесс сказал, что среда безопасности в Австралии стала более изменчивой и непредсказуемой.

"Больше австралийцев радикализируются, и они радикализируются быстрее. Больше австралийцев готовы использовать насилие для продвижения своего дела. Политически мотивированное насилие теперь присоединяется к шпионажу и иностранному вмешательству как нашим основным проблемам безопасности", - отметил он.

Также Берджесс заявил, что конфликт в Секторе Газа не являлся "причиной" для повышения уровня террора, хотя он был "значительным двигателем".

Вместе с тем гендиректор ASIO отметил, что повышение уровня угрозы не означает, что ведомство располагает информацией о планах текущей атаки или ожидании неминуемой атаки.

Но, добавил он, агентства только за последние 4 месяца сорвали 8 инцидентов, связанных с вероятным терроризмом или расследуемых как потенциальные террористические акты.

Напомним, официальный уровень террористической угрозы в Австралии в последний раз повышался до "вероятного" в 2014 году с появлением террористической группировки "Исламское государство".