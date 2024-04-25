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Нападение на священников в Австралии. Обвинения в экстремизме выдвинуты пяти подросткам

Четверг 25 апреля 2024 08:15
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Нападение на священников в Австралии. Обвинения в экстремизме выдвинуты пяти подросткам Иллюстративное фото: Полиция Австралии (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ходе расследования ножевого ранения двух священников, один из которых в сане епископа, Ассирийской церкви в Сиднее обвинения в следовании насильственной экстремистской идеологии выдвинуты пяти подросткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Пятеро подростков от 14 до 17 лет были среди семи парней, арестованных на юго-западе Сиднея в среду во время совместной масштабной операции нескольких австралийских правоохранительных органов. В операции участвовало более 400 правоохранителей.

Двум ребятам в возрасте 16 и 17 лет предъявлены обвинения в сговоре с целью участия или планирования террористического акта. Старший из них также был обвинен в ношении ножа в общественных местах.

Полиция сообщила, что двум подросткам в возрасте 14 и 17 лет предъявлены обвинения в хранении насильственных экстремистских материалов, доступных в интернете.

Все пятеро были взяты под стражу в полиции. Они должны предстать перед судом по делам детей в четверг.

По словам полиции, двоим другим ребятам, арестованным в среду, пока не предъявлены обвинения. Три других несовершеннолетних и двое мужчин допрашивались полицией, но не были арестованы.

В полиции заявили, что арестованные "придерживались религиозно мотивированной насильственной экстремистской идеологии".

Полиция утверждает, что сеть включала 16-летнего парня, обвиняемого в ранении ассирийских священников во время церковной службы. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, грозит пожизненное заключение.

Напомним, 15 апреля в Сиднее в результате нападения с ножом во время службы в ассирийской церкви ранения получили четыре человека, в том числе епископ. Полиция назвала инцидент террористическим актом.

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