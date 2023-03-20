Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов в Россию

В понедельник, 20 марта, Австралия ввела санкции против иранской организации, занимающейся производством и поставкой дронов в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Австралии.
"Правительство Австралии вводит целевые финансовые санкции и запреты на поездки в стиле Магнитского еще в отношении 14 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 14 иранских организаций, ответственных за вопиющие нарушения и нарушения прав человека в Иране", - говорится в сообщении.
Под ограничения попали четыре сотрудника "полиции морали", которые несут ответственность за арест, задержание и жестокое обращение с Махсой Амини. Под санкции также попали чиновники правоохранительных органов, политические и военные деятели, в том числе представители Корпуса стражей исламской революции, участвовавшие в жестоком подавлении протестов.
"Австралия также присоединяется к партнерам, чтобы ввести дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 13 иранских граждан, а также целевые финансовые санкции в отношении одной организации, занимающейся производством и поставкой дронов в Россию", - сообщили в МИД.
Россия использовала беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским гражданам и гражданской инфраструктуре.
Напомним, что Австралия 24 февраля ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Украине.
Австралия пообещала передать Украине беспилотники для ВСУ. Также против России будут введены новые санкции.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердили готовность поддержки Украины, отражающей российскую полномасштабную военную агрессию.
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