Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов в Россию

"Правительство Австралии вводит целевые финансовые санкции и запреты на поездки в стиле Магнитского еще в отношении 14 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 14 иранских организаций, ответственных за вопиющие нарушения и нарушения прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

Под ограничения попали четыре сотрудника "полиции морали", которые несут ответственность за арест, задержание и жестокое обращение с Махсой Амини. Под санкции также попали чиновники правоохранительных органов, политические и военные деятели, в том числе представители Корпуса стражей исламской революции, участвовавшие в жестоком подавлении протестов.

"Австралия также присоединяется к партнерам, чтобы ввести дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 13 иранских граждан, а также целевые финансовые санкции в отношении одной организации, занимающейся производством и поставкой дронов в Россию", - сообщили в МИД.

Россия использовала беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским гражданам и гражданской инфраструктуре.