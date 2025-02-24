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Третий год войны. Австралия ввела новые санкции против РФ

Понедельник 24 февраля 2025 07:30
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Третий год войны. Австралия ввела новые санкции против РФ Фото: Австралия помогает Украине с начала вторжения России (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Австралия ввела против России новый пакет санкций, в частности, в отношении 70 человек. Это самый большой пакет, введенный Австралией с февраля 2022 года - всего более 1400 санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Австралии.

"Австралия с первого дня четко заявила, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями. Сегодня австралийское правительство ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд для 70 человек, а также целевые финансовые санкции для 79 организаций. Это самый большой пакет санкций, введенный Австралией с февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Новые санкции направлены против лиц, которые поддерживают незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму, включая так называемых "министров", "судей" и "прокуроров", а также лиц, ответственных за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей.

Санкции также направлены против лиц и организаций, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

Кроме того, под санкции попали объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, и те, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру. Всего введено более 1400 санкций.

Австралия в очередной раз призвала Россию немедленно прекратить войну и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, и скорбит по поводу гибели граждан и защитников Украины из-за жестокости России.

Напомним, ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Москва является агрессором в конфликте, и он должен быть урегулирован на условиях Киева. Кроме того, Консервативная оппозиция Австралии раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Отметим, что Австралия помогает Украине с февраля 2022 года в ее войне с Россией.

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