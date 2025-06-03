Австралия ввела ограничения на криптобанкоматы: какие и почему

В Австралии Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями ввело ограничения на работу криптовалютных банкоматов. Причиной стали мошенники и аферисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно заявлению, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac), установил лимит в размере 3250 долларов США на внесение и снятие наличных в рамках новых мер по защите потребителей. Также Центр отказался продлевать регистрацию одного поставщика криптобанкоматов.

"(Austrac - ред.) виявил тревожные тенденции которые подтвердили, что криптовалютные банкоматы используются для мошеннических транзакций», — заявил в своем заявлении генеральный директор Брендан Томас.

Кроме того, Центр также ввел "усиленные обязательства по проверке клиентов, обязательные предупреждения о мошенничестве и требования по более надежному мониторингу транзакций".

За последние несколько лет в Австралии наблюдается "бум" криптобанкоматов . По данным Austrac, сейчас в стране более 1800 "машин" по сравнению с 23 в 2019 году. Клиенты в возрасте 50 лет и старше совершили почти 72% всех транзакций в криптобанкоматах по стоимости, а на клиентов в возрасте от 60 до 70 лет приходится 29%.

В конце прошлого года Austrac предупредил , что криптовалюты представляют повышенный криминальный риск. Во вторник агентство заявило, что также ожидает, что биржи цифровых валют рассмотрят возможность введения ограничений, аналогичных объявленным, если они принимают наличные за криптовалютные транзакции.

"Я бы предупредил любого, кого просят воспользоваться одним из этих устройств, чтобы отправить кому-то деньги - остановиться и дважды подумать", - добавил Томас.