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Австралія введе санкції проти 67 громадян Росії

фото: глава МЗС Австралії Маріз Пейн (flickr.com/ctbto)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн заявила, що уряд вводить санкції проти 67 громадян РФ. Таке рішення пов'язане з повномасштабною війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні я оголошую про введення ще 67 санкцій щодо російської еліти і олігархів, наближених до Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії", - заявила вона.

Нагадаємо, Великобританія розширила персональні санкції проти бізнесу РФ.

Крім того, США ввели повні блокуючі санкції проти " Сбербанку "і російського"Альфа-Банку".

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АвстралияСанкції проти Росії