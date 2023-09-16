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Австралия выразила обеспокоенность возможным военным сотрудничеством РФ и КНДР

Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Австралия выразила свою глубокую обеспокоенность возможным военным сотрудничеством России и КНДР, а также встречу двух диктаторов – Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Об этом заявила министерша иностранных дел страны Пенни Вонг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Она отметила, что любая закупка оружия со стороны РФ будет нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, которые запретят КНДР торговать оружием.

"Второй момент состоит в том, что я думаю, что это свидетельствует, если это правда, об определенной степени отчаяния со стороны Путина", - сказала Вонг.

Министр также добавила, что Австралия присоединяется к мировому сообществу в призыве к Путину придерживаться санкций против КНДР.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Напомним, что 13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Два диктатора в сопровождении своих военных министров обороны обсудили военные вопросы. Путин в четверг принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов от КНДР - по данным Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

А о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".

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