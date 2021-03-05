Австралия просит ЕС пересмотреть блокировку поставок вакцины AstraZeneca

Австралия обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть решение о блокировании поставок COVID-вакцины от AstraZeneca.

Исполнительный орган ЕС поддержал решение Италии заблокировать отгрузку 250 000 доз вакцины AstraZeneca в Австралию. Этот шаг стал реакцией на задержки компании AstraZeneca с доставкой вакцин в ЕС. Производители препарата заявили, что могут поставить только около 40 миллионов доз к концу этого месяца, в то время, как контрактом предусмотрено 90 млн.

"Австралия обратилась к Европейской комиссии по нескольким каналам, и, в частности, мы попросили Еврокомиссию пересмотреть это решение", - сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант журналистам в Мельбурне.

При этом пресс-секретарь Европейской комиссии заявила в пятницу, что руководитель ЕС не получил ни одного конкретного запроса от министра здравоохранения Австралии относительно блокирования поставок вакцин.

Хант сказал, что Австралия, которая начала свою программу вакцинации две недели назад, уже получила 300 000 доз препарата AstraZeneca. Поставки необходимы стране до того времени, пока вакцины не начнут производить на местном уровне. Он добавил, что недостающие дозы не повлияют на австралийскую программу иммунизации.