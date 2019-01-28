Австралія визнала Гуайдо президентом Венесуели

Гуайдо визнаний тимчасовим президентом до нових виборів

Австралия заявила о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает РК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Австралии.

Как заявила глава МИД Мэрис Пэйн, Гуайдо признается временным президентом Венесуэлы до проведения в стране президентских выборов.

"Австралия призывает к переходу к демократии в Венесуэле как можно скорее", - говорится в заявлении Пэйн.

Она также добавила, что Австралия призывает все стороны конструктивно работать в направлении мирного урегулирования ситуации.

Напомним, как ранее заявил лидер местной оппозиции, который провозгласил себя временным президентом, Хуан Гуайдо, досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев.

К сценарию досрочных выборов страну также призвал Евросоюз - провести выборы в течение 8 дней. Однако нынешний президент Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от такого ультиматума. Политическая ситуация вывела тысячи жителей страны на уличные протесты.