Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины

"Сегодня мы также объявляем, что Австралия примет участие в коалиции беспилотников, которую возглавляют Великобритания и Латвия", - сказал он.

Министр отметил, что это важная возможность продолжить "вносить свой вклад в усилия, направленные на то, чтобы Украина оставила свой курс и смогла разрешить этот конфликт на своих условиях".

Помощь Австралии Украине

Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.

Недавно стало известно, что Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.

Недавно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявлял, что Канберра должен изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.

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