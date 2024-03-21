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Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины

Фото: министр обороны Австралии Ричард Марлес (flickr.com/secdef)
Автор: Валерия Полищук

Австралия присоединилась к коалиции беспилотников для Украины. Вместе с Великобританией и Латвией Канберра предоставит беспилотники для украинских войск в рамках соглашения о "беспилотной коалиции".

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня мы также объявляем, что Австралия примет участие в коалиции беспилотников, которую возглавляют Великобритания и Латвия", - сказал он. 

Министр отметил, что это важная возможность продолжить "вносить свой вклад в усилия, направленные на то, чтобы Украина оставила свой курс и смогла разрешить этот конфликт на своих условиях".

Помощь Австралии Украине

Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.

Недавно стало известно, что Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.

Недавно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявлял, что Канберра должен изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.

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