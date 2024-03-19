Австралия возвращает на родину самолет наблюдения, оказывающий поддержку Украине

Самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail, который регулярно совершал полеты для мониторинга угроз с момента его отправки в Германию в октябре, скорее всего, завершит свою нынешнюю роль в течение нескольких недель.

Wedgetail, созданный на базе Boeing 737-700, оснащен радаром дальнего наблюдения и способен одновременно отслеживать воздушные и морские цели, сообщает RAAF.

Первоначально он был развернут в ответ на запрос США.

Предполагается, что США не просили о продлении срока развертывания после апреля, и в результате прекращения миссии Австралии не возникнет пробела в западном мониторинге.

Представитель Министерства обороны Австралии заявил, что Wedgetail помог защитить международный поток помощи в Украину, "обеспечив раннее предупреждение в маловероятном случае действий или угроз со стороны России за пределами Украины, направленных против гуманитарной и военной помощи".

Отвечая на вопрос, будет ли Австралия продлевать срок развертывания, представитель сказал, что "любые будущие просьбы о поддержке" от международных партнеров Австралии будут "рассматриваться в обычном порядке".

Помощь Австралии

Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.

Недавно Австралия выделила финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.

Недавно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Канберра должен изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.

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