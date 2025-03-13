Австралия вооружается противокорабельными ракетами из-за угрозы Китая

Австралия усиливает оборонительные возможности в ответ на угрозу со стороны Китая. В рамках этого плана страна вооружит свои войска противокорабельными ракетами и модернизирует оборонные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, Австралия срочно разворачивает новые дальнобойные ракеты после недавнего появления мощных китайских военных кораблей у своего побережья, что стало напоминанием о растущей военно-морской силе Пекина.
С целью усиления военной мощи Канберра планирует вооружить австралийских солдат противокорабельными ракетами и современными системами наведения для защиты огромных морских границ страны. Это подтверждают официальные контракты, а также ряд недавних правительственных заявлений и выступлений.
Reuters пишет, что власти Австралии рассматривают два новых типа современных противокорабельных ракет, которые будут запускаться с мобильных установок, и планируют принять решение по ним до конца года.
Австралийские чиновники заявили, что будущие версии одного из вариантов - ракеты Precision Strike Missile (PrSM) производства Lockheed Martin - будут иметь дальность до 1 000 км и могут запускаться с высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Австралия заказала 42 таких пусковых установки у США, а их поставка ожидается в 2026-2027 годах, согласно данным Министерства обороны.
В июне армия США успешно применила две ракеты Precision Strike Missile для поражения движущейся морской цели во время учений в Тихом океане.
Напомним, что военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая в конце прошлого месяца всколыхнул службы безопасности Австралии, когда возле крупнейших городов страны - Сиднея и Мельбурна - появились три китайских военных корабля. Китай якобы начал учения в Тасмановом море вблизи Австралии.
В Австралии пожаловались, что китайские учения заставили авиакомпании изменить маршруты рейсов из соображений безопасности. Однако в Пекине отвергли жалобы.
Китайские представители заявляли, что они проводили учения в международных водах, поэтому им не за что извиняться.
Заметим, что учения Китая заставили Австралию критически оценить возможности своего флота.
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