Австралия объявила о новых пакетах помощи для восстановления и энергетики Украины

Стоит отметить, что глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла в Украину с рабочим визитом. Она заявила, что посетила поврежденную россиянами Трипольскую ТЭЦ в Киевской области.

Вонг встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Она заявила, что посольство Австралии возобновляет свою работу в Украине.

Сибига в свою очередь сообщил, что направил запрос Австралии о предоставлении дополнительной военной помощи. Речь идет о бронемашинах Bushmaster, которые ранее уже получали ВСУ, и другом оружии.

Он также отметил, что Украина просит учитывать ее потребности при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийской армии.

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