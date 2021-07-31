Австралія назвала умову відкриття кордонів

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що буде розглянуто питання відкриття кордонів. Але перед цим країні необхідно вакцинувати від коронавірусу 80% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.