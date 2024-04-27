Австралия предаст Украине дроны и партию ПЗРК на десятки миллионов долларов, - Шмыгаль

Помощь от союзников

Напомним, что вчера, 26 апреля, прошла двадцать первая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание состоялось в юбилейную дату - первый "Рамштайн" прошел 26 апреля 2022 года.

Накануне ряд стран объявили о дополнительных пакетах военной помощи для Украины. В частности, речь идет о Великобритании, Эстонии, Дании и других странах.

Кроме того, США объявили о выделении для Украины крупнейшего пакета помощи, сумма которого составляет около 6 млрд долларов.

В ходе заседания "Рамштайн" союзники обсудили поставки Украине оружия и боеприпасов. Так, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину в этом году вместе с уже обученными пилотами.

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