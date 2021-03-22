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Австралія почала прискорювати темпи вакцинації проти COVID-19

Новость на русском → Австралія, Понеділок 22 березня 2021 09:42
Австралія почала прискорювати темпи вакцинації проти COVID-19 Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

22 березня Австралія почала прискорювати темпи вакцинації проти COVID-19 після затвердження Канберрою місцевого виробництва вакцини від AstraZeneca. Раніше австралійська програма з вакцинації проводилась у невеликій кількості лікарень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Австралії Грег Хант, передає Reuters.

За словами міністра, тепер близько 1000 лікарів загальної практики зможуть робити щеплення проти COVID-19 препаратом AstraZeneca.

"Це знаменний день для Австралії", - сказав Хант журналістам у Канберрі.

Люди, старші за 70 років та люди з проблемами здоров’я, й представники корінного населення Австралії старше 55 років, що загалом становить близько 6 мільйонів людей, на цьому етапі можуть отримати щеплення.

Раніше австралійська програма вакцинації проти COVID-19 проводилась у незначній кількості лікарень та окремими спеціалістами.

Очікується, що всі дорослі австралійці будуть вакциновані до кінця 2021 року, заявляв прем'єр-міністр Скотт Моррісон наприкінці жовтня.

Наразі трохи понад 1% з 25-мільйонного населення Австралії отримало принаймні одну дозу вакцини AstraZeneca або Pfizer на тлі обмежених поставок у світі.

Однак забезпечення Австралії вакциною має бути покращено після того, як фармацевтичний регулятор країни у неділю затвердив локальне виробництво вакцини AstraZeneca компанією CSL. Протягом 12 тижнів, як очікується, CSL вироблятиме 1 мільйон доз вакцини щотижня.

Австралія повідомила про трохи понад 29 тисяч заражень коронавірусом та 909 смертей від COVID-19, що набагато менше, ніж у багатьох розвинених країнах. Цьому сприяло закриття кордонів, локдаун та суворі правила соціальної дистанції.

Нагадаємо, 21 березня австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA) схвалив виробництво в країні вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Виробництво даної вакцини буде проводитися на двох підприємствах у Мельбурні.

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