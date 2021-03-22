Австралия начала ускорять темпы вакцинации против COVID-19
22 марта Австралия начала ускорять темпы вакцинации против COVID-19 после утверждения Канберрой местного производства вакцины от AstraZeneca. Ранее австралийская программа по вакцинации проводилась в небольшом количестве больниц.
Об этом заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, передает Reuters.
По словам министра, теперь около 1000 врачей общей практики смогут делать прививки против COVID-19 препаратом AstraZeneca.
"Это знаменательный день для Австралии", - сказал Хант журналистам в Канберре.
Люди старше 70 лет и люди с проблемами здоровья, и представители коренного населения Австралии старше 55 лет, что в целом составляет около 6 миллионов людей, на этом этапе могут получить прививку.
Ранее австралийская программа вакцинации против COVID-19 проводилась в незначительном количестве больниц и отдельными специалистами.
Ожидается, что все взрослые австралийцы будут вакцинированы до конца 2021 года, заявлял премьер-министр Скотт Моррисон в конце октября.
В настоящее время чуть более 1% из 25-миллионного населения Австралии получило по крайней мере одну дозу вакцины AstraZeneca Pfizer на фоне ограниченных поставок в мире.
Но обеспечение Австралии вакциной должно быть улучшено после того, как фармацевтический регулятор страны в воскресенье утвердил локальное производство вакцины AstraZeneca компанией CSL. В течение 12 недель, как ожидается, CSL будет производить 1 миллион доз вакцины в неделю.
Австралия сообщила о чуть более 29 тысяч заражений коронавирусом и 909 смертей от COVID-19, что намного меньше, чем во многих развитых странах. Этому способствовало закрытие границ, локдаун и суровые правила социальной дистанции.
Напомним, 21 марта австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA) одобрил производство в стране вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. Производство данной вакцины будет производиться на двух предприятиях в Мельбурне.