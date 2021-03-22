22 марта Австралия начала ускорять темпы вакцинации против COVID-19 после утверждения Канберрой местного производства вакцины от AstraZeneca . Ранее австралийская программа по вакцинации проводилась в небольшом количестве больниц.

По словам министра, теперь около 1000 врачей общей практики смогут делать прививки против COVID-19 препаратом AstraZeneca.

"Это знаменательный день для Австралии", - сказал Хант журналистам в Канберре.

Люди старше 70 лет и люди с проблемами здоровья, и представители коренного населения Австралии старше 55 лет, что в целом составляет около 6 миллионов людей, на этом этапе могут получить прививку.

Ранее австралийская программа вакцинации против COVID-19 проводилась в незначительном количестве больниц и отдельными специалистами.

Ожидается, что все взрослые австралийцы будут вакцинированы до конца 2021 года, заявлял премьер-министр Скотт Моррисон в конце октября.

В настоящее время чуть более 1% из 25-миллионного населения Австралии получило по крайней мере одну дозу вакцины AstraZeneca Pfizer на фоне ограниченных поставок в мире.

Но обеспечение Австралии вакциной должно быть улучшено после того, как фармацевтический регулятор страны в воскресенье утвердил локальное производство вакцины AstraZeneca компанией CSL. В течение 12 недель, как ожидается, CSL будет производить 1 миллион доз вакцины в неделю.

Австралия сообщила о чуть более 29 тысяч заражений коронавирусом и 909 смертей от COVID-19, что намного меньше, чем во многих развитых странах. Этому способствовало закрытие границ, локдаун и суровые правила социальной дистанции.