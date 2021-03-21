Австралія буде виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA) схвалив виробництво в країні вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Виробництво даної вакцини буде проводитися на двох підприємствах у Мельбурні.

Про це йдеться в заяві TGA .

Схвалення виробництва вакцини AstraZeneca в Австралії назвали важливим кроком для боротьби з пандемією COVID.

"Сьогодні Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини від COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Даний крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном", - йдеться в заяві.

Очікується, що перші партії препарату будуть готові через кілька днів після отримання Австралією останнього пакету документів від AstraZeneca.

В Австралії процес вакцинації розпочався 22 лютого. Щеплення робляться препаратами AstraZeneca і Pfizer/BioNTech. Щеплено вже близько 165 тисяч австралійців.