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Австралія буде виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Новость на русском → Австралія, Неділя 21 березня 2021 14:06
Австралія буде виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA) схвалив виробництво в країні вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Виробництво даної вакцини буде проводитися на двох підприємствах у Мельбурні.

Про це йдеться в заяві TGA.

Схвалення виробництва вакцини AstraZeneca в Австралії назвали важливим кроком для боротьби з пандемією COVID.

"Сьогодні Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини від COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Даний крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном", - йдеться в заяві.

Очікується, що перші партії препарату будуть готові через кілька днів після отримання Австралією останнього пакету документів від AstraZeneca.

В Австралії процес вакцинації розпочався 22 лютого. Щеплення робляться препаратами AstraZeneca і Pfizer/BioNTech. Щеплено вже близько 165 тисяч австралійців.

Нагадаємо, в березні в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca. Багато країн призупинили використання препарату після появи інформації про можливе утворення тромбозу після щеплення цією вакциною.

Раніше на цьому тижні Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

Як повідомляло РБК-Україна, експерт-імунолог Федір Лапій заявив, що скандал навколо вакцини AstraZeneca був викликаний політичними питаннями. Зокрема, до нього могла бути причетна Росія, яка намагається просунути свою вакцину від COVID "Супутник V".

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