Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

США, Канада і Мексика отримали право проведення ЧС-2026

НовиниСпорт    13.06.2018 - 14:13
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Раніше чемпіонат світу ніколи не проводився відразу в трьох країнах

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вибрала в якості країн-господарок чемпіонату світу 2026 року США, Мексику і Канаду. Відповідне рішення було прийнято на Конгресі організації, який відбувся 13 червня в Москві.

Об'єднана заявка отримала 134 голоси учасників засідання. На проведення ЧС-2026 також претендували Марокко, за яку віддали свої голоси 65 делегатів. Одна людина утрималася пыд час голосування.

Цей турнір стане першим, який пройде по новому формату: в ньому візьмуть участь 48 збірних. Крім того, раніше чемпіонат світу ніколи не проводився відразу в трьох країнах.

Наступний конгрес ФІФА повинен пройти 5 червня 2019 року в Парижі.

Чемпіонат світу-2018 стартує 14 червня в РФ, а мундіаль-2022 пройде в Катарі.

Нагадаємо, Федерація футболу України (ФФУ) не делегувала своїх представників для участі в 68 конгресі ФІФА в Росії.

Головний тренер збірної Іспанії звільнений за день до старту ЧС-2018 ЧС-2018: США попереджають фанатів про можливість злому особистих гаджетів спецслужбами РФ
Теги публікації: ФІФА, Сполучені Штати Америки, Канада, ЧМ-2018, чемпионат мира, Мексика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся