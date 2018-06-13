США, Канада і Мексика отримали право проведення ЧС-2026

Раніше чемпіонат світу ніколи не проводився відразу в трьох країнах

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вибрала в якості країн-господарок чемпіонату світу 2026 року США, Мексику і Канаду. Відповідне рішення було прийнято на Конгресі організації, який відбувся 13 червня в Москві.

Об'єднана заявка отримала 134 голоси учасників засідання. На проведення ЧС-2026 також претендували Марокко, за яку віддали свої голоси 65 делегатів. Одна людина утрималася пыд час голосування.

Цей турнір стане першим, який пройде по новому формату: в ньому візьмуть участь 48 збірних. Крім того, раніше чемпіонат світу ніколи не проводився відразу в трьох країнах.

CONFIRMED



134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’



2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 pic.twitter.com/FB2mkmcj29 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2018

Наступний конгрес ФІФА повинен пройти 5 червня 2019 року в Парижі.

Чемпіонат світу-2018 стартує 14 червня в РФ, а мундіаль-2022 пройде в Катарі.

Нагадаємо, Федерація футболу України (ФФУ) не делегувала своїх представників для участі в 68 конгресі ФІФА в Росії.