Австралія евакуює сім'ї дипломатів із Києва та закликає своїх громадян покинути Україну

"Федеральний уряд закликає австралійців в Україні "поїхати зараз" через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, що базуються в столиці, Києві", - пише видання.

Разом з тим сьогодні австралійський уряд підвищив рекомендації щодо України та закликав громадян не відвідувати країну та залишити Україну, через те, що авіарейси можуть бути змінені або припинені за короткий термін.

"Консульські послуги та наші можливості надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через умови на місці", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання з посиланням на українські джерела, в Україні проживає 1400 громадян австралії.

"Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої особисті плани безпеки та зареєструватися в Міністерстві закордонних справ і торгівлі", - додали в уряді Австралії.

Які країни вже оголосили евакуацію сімей дипломатів з Києва

США -Держдепартамент дозволив частині співробітників американського посольства залишити Україну з сім'ями.

-Держдепартамент дозволив частині співробітників американського посольства залишити Україну з сім'ями. Великобританія - почала евакуювати співробітників свого посольства в столиці.

При цьому міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Відень вже розробив плани щодо евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Росії