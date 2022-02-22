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Співробітники посольства США в Україні перебудуть ніч у Польщі, - Блінкен

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Вашингтон, Вівторок 22 лютого 2022 08:19
Співробітники посольства США в Україні перебудуть ніч у Польщі, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Співробітники посольства США в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, перебудуть ніч у Польщі. Рішення прийнято з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - написав Блінкен.

Він також повторив заклик до американців негайно залишити Україну, заявивши, що ситуація з безпекою в країні, як і раніше, залишається непередбачуваною, і попередив, що вона може погіршитися "раптово".

"Існує висока ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні повітряні перевезення. Російські війська продовжують наближатися до кордону, що схоже на планування вторгнення, яке може статися будь-якої миті", - додав Блінкен.

Зазначимо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки. Після у Вашингтоні це офіційно пітвердили.

Нагадаємо, раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

Додамо, НАТО тимчасово закрило представництво в Києві, а співробітників перевели до Львова та Брюсселя.

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