Австралия поможет защищать военные и гуманитарные поставки из Германии в Украину

Австралия направит в Германию разведывательный самолет, который поможет обеспечить защиту поставок в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам чиновника, королевские ВВС Австралии планируют развернуть в Германии самолет E-7A Wedgetail на шесть месяцев. Его направят туда уже в октябре для защиты многонациональных логистических узлов, по которым Украине передают важную помощь.

Самолет "поможет обеспечить непрерывное и бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину".

"Мы поддерживаем народ Украины… Это война за верховенство международного права, за то, может ли большая страна пытаться навязать свою волю маленькой стране. Речь идет о национальном суверенитете. Речь идет о том, что народ Украины борется за защиту своей демократии и своего суверенитета", - отметил глава австралийского правительства.

Как отмечает The Guardian, австралийские официальные лица подчеркнули, что Wedgetail будет действовать в европейском воздушном пространстве, а не на территории Украины, России или Беларуси.

E-7A Wedgetail

Отметим, что самолет E-7A Wedgetail создан на базе Boeing 737-700. Он оснащен радаром дальнего обнаружения и способен одновременно отслеживать воздушные и морские цели.

Напомним, несколько недель назад Албаниз анонсировал поставки в Украину 70 бронированных машин в рамках военной помощи.