Австралия будет производить вакцину от коронавируса AstraZeneca

Австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA) одобрил производство в стране вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. Производство данной вакцины будет проводиться на двух предприятиях в Мельбурне.

Об этом говорится в заявлении TGA .

Одобрение производства вакцины AstraZeneca в Австралии назвали важным шагом для борьбы с пандемией COVID.

"Сегодня Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом", - говорится в заявлении.

Ожидается, что первые партии препарата будут готовы спустя несколько дней после получения Австралией последнего пакета документов от AstraZeneca.

В Австралии процесс вакцинации начался 22 февраля. Прививки делаются препаратами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Вакцинировались уже около 165 тысяч австралийцев.