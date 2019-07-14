В Австралії поблизу курорту стався потужний землетрус

В Австралії поблизу пляжного курорту Брум стався потужний землетрус магнітудою в 6,9 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними станції геологічних досліджень США, землетрус стався у неділю, 14 липня. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 33 км, близько в 203 км від побережжя курортного міста Брум, що на заході Австралії.

Зазначається, що поки інформації про пошкодження, жертв чи постраждалих внаслідок землетрусу не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у американському штаті Каліфорнія впродовж 4 та 5 липня відбулося відразу два потужних землетруси. Епіцентри підземних поштовхів знаходилися в пустелі Мохаве, що на півдні американського штату. В результаті землетрусів постраждали 15 осіб. Влада оголосила надзвичайний стан.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що біля берегів Канади стався сильний землетрус магнітудою 6,5. Епіцентр поштовхів залягав на глибині близько 10 км в 225 км від міста Порт-Харді.

Крім того, 16 червня в Тихому океані були зафіксовані два сильні землетруси. Один землетрус магнітудою 7,2 бала стався біля берегів Нової Зеландії, ще один землетрус було зафіксовано поблизу острівного королівства Тонга. Потужність другого землетрусу досягала 6,1 балів.