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В Австралії вимагають від прем'єра надати розшифровку розмови з Трампом

Новини » Політика    02.10.2019 - 13:23
В Австралії вимагають від прем'єра надати розшифровку розмови з Трампом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп в телефонній розмові, за даними ЗМІ, намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повинен надати розшифровку своєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив лідер опозиційної Австралійської лейбористської партії (АЛП) Ентоні Альбанезе, повідомляє ABS News.

У Австралії хочуть розшифровки розмови, під час якого Трамп просив Австралію допомогти у вивченні відправної точки розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про передбачуване втручанні в американські президентські вибори в 2016 році.

"Прем'єр-міністр (Моррісон, - ред.) повинен пояснити, що саме сталося. Він повинен випустити будь-розшифровку (телефонної розмови з Трампом, - ред.) або інформацію, яка є. Прем'єр-міністр повинен зробити офіційну заяву", - сказав Альбанезе.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло, що Трамп в телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона заради власної політичної вигоди. Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, писало видання.

Нагадаємо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

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