В Австралії розширюються лісові пожежі

На південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рятувальники повідомили, що у найближчі 12-36 годин в штаті Вікторія очікується "дуже небезпечна і динамічна ситуація". Влада штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні.

Попри дощі, які йдуть у регіоні, пожежі продовжують розширюватися. У зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дала розпорядження про нову евакуацію населення.

"Якщо надійде вказівка ​​їхати, то ви повинні виїхати. У цих населених пунктах залишатися небезпечно. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку", - сказав глава уряду Вікторії Деніел Ендрюз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії загинули 25 людей. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

Також РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, внаслідок масштабних пожеж в Австралії загинули понад мільярд тварин.