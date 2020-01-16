В Австралії пройшли дощі

У засушливих районах Австралії пройшли дощі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на австралійський телеканал АВС.

Також оголошено штормове попередження у деяких районах Сіднея і Іллаварра. Очікується, що грози обрушаться на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Зазначається, що дощ полегшить роботу пожежних бригад, які борються з пожежами, але є побоювання, що волога погода може викликати зсуви, зливові паводки і забруднення води.

Раніше повідомлялось, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Зазначимо, що уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж. Він це пояснив наявністю достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масштабних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.