Прем'єр Австралії закликав Китай вплинути на Росію у вирішенні війни

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна зіткнулася з "найнебезпечнішою ситуацією в області безпеки за 80 років" з часів Другої світової війни на тлі вторгнення Росії в Україну. Моррісон також закликав Китай засудити вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Моррісон назвав вторгнення "тривожним дзвінком" для Європи і сказав, що "нова дуга автократії" загрожує світу. Москва "обрала шлях насильства і прагне перекинути світовий порядок", додав він.

"Тепер справа Китаю і його лідерів в цей поворотний момент історії - продемонструвати більше, ніж слова", - сказав Моррісон.

Він закликав Пекін приєднатися до введення санкцій проти Москви.

"Жодна країна не зробила б зараз більшого впливу на насильницьку агресію Росії щодо України, ніж Китай, який приєднався до решти світу в засудженні російської агресії і застосуванні тих же санкцій, що і у нас", - сказав він.

Моррісон сказав, що Австралія прискорила видачу близько 1700 віз для українців, щоб забезпечити тимчасову безпеку, очікуючи, що переміщені особи захочуть повернутися додому після конфлікту.