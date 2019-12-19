В Австралії оголосили надзвичайний стан через тривалі лісові пожежі

Влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввела надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначимо, лісові пожежі в Австралії вирують з вересня, а в результаті дії стихії загинули шість осіб.

Режим НП введено на тижневий термін. У Новому Південному Уельсі вирує близько 100 лісових пожеж, з яких лише половина була взята під контроль

Крім цього, в регіоні спостерігається рекордна спека - в деяких частинах штату синоптики прогнозують температуру до +45 градусів тепла, в Сіднеї - +46 градусів.

"Фахівці побоюються, що вітер, швидкість якого досягає 100 кілометрів на годину, буде сприяти подальшому поширенню лісових пожеж в околицях міста", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що через отруйні випаровування в останні тижні в лікарнях спостерігається збільшення числа пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах. Лікарі називають ситуацію "надзвичайною в галузі охорони здоров'я".

Нагадаємо, в останній раз надзвичайний стан було оголошено в Новому Південному Уельсі у 2013 році, коли на захід від Сіднея сталися сильні пожежі.

Також РБК-Україна писало, що австралійська поліція Австралії виявила і вилучила рекордну партію наркотиків вагою понад півтори тонни та загальною вартістю 820 мільйонів доларів, яка була захована у стереосистемах.