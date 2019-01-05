В результаті стрілянини поблизу Лос-Анджелеса загинули 3 людини

Ілюстративне фото (FBI.gov)

Ще 4 людини отримали поранення

Внаслідок стрілянини у боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса, загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями, ще 4 особи отримали різні поранення. Двох поранених було госпіталізовано.

Зазначається, що зараз влада міста не повідомляє подробиць стрілянини, але, за словами свідків, інцидент стався через бійку між двома групами людей в боулінг-клубі.

"Я схопив свою племінницю і почав тікати до виходу. Коли ми бігли то почули близько 15 пострілів", - розповів один із свідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в передмісті Лос-Анджелеса (США) в боулінг-клубі сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про декількох постраждалих.

Крім того, раніше в Чикаго у лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення.

В кінці листопада в результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Як повідомлялось, стрілок був ліквідований поліцейськими.

Троє людей загинули під час стрілянини в житловому будинку у місті Форт-Вейн, штат Індіана. Всього в результаті стрілянини в День Подяки постраждали п'ятеро людей. Четверо поранених офіцери виявили всередині будинку, ще одного - у дворі.