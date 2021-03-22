В Австралії через повені евакуювали 18 тисяч осіб

Близько 18 тисяч австралійців були евакуйовані через повені в Новому Південному Уельсі в Австралії. Злива продовжує реагувати на східне узбережжя.

Про це повідомляє BBC .

Проливні дощі тривають вже кілька днів і викликали розлив річок і гребель навколо Сіднея.

Влади кажуть, що такі сильні дощі трапляються раз у 50 років" і можуть тривати всю тиждень. Людей закликали проявляти обережність.

Також зазначається, що аварійно-рятувальні служби провели не менше 500 рятувальних операцій.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон запропонував кошти для допомоги тим, хто був змушений покинути свої будинки.