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В Австралії через повені евакуювали 18 тисяч осіб

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 07:12
В Австралії через повені евакуювали 18 тисяч осіб Фото: ситуація в Австралії (twitter.com/_oftoday)
Автор: Инна Собора

Близько 18 тисяч австралійців були евакуйовані через повені в Новому Південному Уельсі в Австралії. Злива продовжує реагувати на східне узбережжя.

Про це повідомляє BBC.

Проливні дощі тривають вже кілька днів і викликали розлив річок і гребель навколо Сіднея.

Влади кажуть, що такі сильні дощі трапляються раз у 50 років" і можуть тривати всю тиждень. Людей закликали проявляти обережність.

Також зазначається, що аварійно-рятувальні служби провели не менше 500 рятувальних операцій.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон запропонував кошти для допомоги тим, хто був змушений покинути свої будинки.

Раніше повідомлялося, що східне узбережжя Австралії залило зливами. В штаті Новий Південний Уельс затопило дороги, вода дістає до вікон будинків, а річки переливаються.

Нагадаємо, в минулому році була така ж ситуація в Австралії, людей евакуювали через повінь.

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