В Австралії через повені евакуювали 18 тисяч осіб
Близько 18 тисяч австралійців були евакуйовані через повені в Новому Південному Уельсі в Австралії. Злива продовжує реагувати на східне узбережжя.
Про це повідомляє BBC.
Проливні дощі тривають вже кілька днів і викликали розлив річок і гребель навколо Сіднея.
Влади кажуть, що такі сильні дощі трапляються раз у 50 років" і можуть тривати всю тиждень. Людей закликали проявляти обережність.
Також зазначається, що аварійно-рятувальні служби провели не менше 500 рятувальних операцій.
Прем'єр-міністр Скотт Моррісон запропонував кошти для допомоги тим, хто був змушений покинути свої будинки.
Раніше повідомлялося, що східне узбережжя Австралії залило зливами. В штаті Новий Південний Уельс затопило дороги, вода дістає до вікон будинків, а річки переливаються.
Нагадаємо, в минулому році була така ж ситуація в Австралії, людей евакуювали через повінь.