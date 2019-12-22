В Австралії лісова пожежа майже знищила містечко

Лісові пожежі, які досі тривають в Австралії, майже повністю знищили містечко в 120 км від Сіднея. Про це повідомляє BBC.

За словами губернатора Нового Південного Уельсу Гладіса Береджикляна. пожежа катастрофічних масштабів майже повністю зруйнувала містечко. Він зазначив, що від містечка Балморал, де проживає близько 400 осіб, не залишилося майже нічого.

Нагадаємо, влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.

Лісові пожежі в Австралії вирують з вересня, а в результаті дії стихії загинули шість осіб. Режим НС введено на тижневий термін. У Новому Південному Уельсі вирує близько 100 лісових пожеж, з яких лише половина була взята під контроль. Крім цього, в регіоні спостерігається рекордна спека - в деяких частинах штату синоптики прогнозують температуру до +45 градусів тепла, в Сіднеї - +46 градусів.

Також наголошується, що через отруйних випаровувань в останні тижні в лікарнях спостерігається збільшення числа пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах. Лікарі називають ситуацію "надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я".

Як відомо, в останній раз надзвичайний стан було оголошено в Новому Південному Уельсі в 2013 році, коли на захід від Сіднея сталися сильні пожежі.