В Австралії число загиблих у пожежах тварин перевищило мільярд

Еколог з Сіднейського університету Кріс Дікман заявив, що в Австралії через лісові пожежі, за попередніми підрахунками, загинули понад мільярд тварин. Про це повідомляє видання HuffPost.

Вчений підкреслив, що первинна оцінка в 480 млн жертв серед тварин була занадто скромною і охоплювала лише один штат Новий Південний Уельс.

"Первинна цифра - 480 мільйонів була заснована на даних про ссавців, птахів і рептилій, і це число застаріло. Зараз уже більше 800 млн загиблих тварин тільки в Новому Південному Уельсі", - зазначив еколог.

За його словами, вищезгадана цифра виключає кажанів, жаб і безхребетних. З урахуванням цих цифр, як підкреслює вчений, втрати вже перевищили 1 млрд.

Так, вчений-еколог зі Світового фонду дикої природи Австралії Стюарт Бланч підтвердив такі оцінки. За його словами, якщо враховувати поширення пожеж, то 1 млрд загиблих - скромне припущення.

Відзначається, що можуть бути повністю знищені такі вимираючі види, як південна жаба корробі і гірські пігмей опосуми. Під загрозою повного зникнення опинилися і чорний какаду, а також два види дрібних сумчастих.

При цьому оцінки втрат тварин в Університеті Сіднея не включають домашню худобу. В уряді вважають, що втрати перевищать 100 тис. тварин.

Нагадаємо, через лісові пожежі в Австралії загинули вже 25 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, влада Австралії мають намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж, що охопили країну з листопада минулого року.