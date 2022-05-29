ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перес виграв Гран-прі Монако після провальної стратегії "Феррарі"

Новость на русском →
Монте-Карло, Неділя 29 травня 2022 19:57
Перес виграв Гран-прі Монако після провальної стратегії "Феррарі" Фото: Серхіо Перес (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Серхіо Перес здобув перемогу на Гран-прі Монако-2022. Мексиканець стартував у гонці на вуличній трасі з 3-ї позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки гонки.

Гран-прі розпочався з годинним запізненням через дощ у князівстві. Дирекція гонки спершу кілька разів переносила старт, а коли випустила пілотів на трасу за машиною безпеки, то вивісила червоні прапори.

Зрештою, гонщики стартували з ходу, та інтриги нагорі не було. Кожен остерігався помилки, тож діяв на віражах вкрай обережно. За таких умов на перше місце вийшла стратегія. І тут найкраще попрацював Перес. Мексиканець зі своїм інженером першим вирішив перейти з дощової на проміжну гуму.

Це дало свій ефект відразу. Леклер і Ферстаппен заїхали на піт-стоп пізніше й суттєво відстали від Переса. Для монегаска, який стартував із поула, це був лише початок невдач.

У лідери тимчасово вийшов Сайнс, який згодом ризикнув інакше – перейшов відразу на сліки. Цього вистачило, щоб випередити Ферстаппена та Леклера (пілоти помінялися місцями після піт-стопів) та поборотися з Пересом.

А ось рішення паралельно покликати в бокси й іншого пілота "Феррарі" здивувало. Леклер втратив час, поки обслуговували Сайнса й опинився четвертим зайвим у боротьбі за подіум.

Зрештою, саме в боксах "Ред Булл" і здобув перемогу. Рестарт після аварії Шумахера-молодшого не змінив розподіл місць. Перес, Сайнс, Ферстаппен і Леклер їхали поруч до кінця дистанції, не надавши один одному жодного шансу на атаку.

Класифікація Гран-прі Монако-2022:

  1. Серхіо Перес
  2. Карлос Сайнс (+1.154)
  3. Макс Ферстаппен (+1.491)

Завдяки перемозі в Монако Перес приєднався до чемпіонських перегонів. Наразі в лідерах Ферстаппен (125 очок), але Леклер (116 пунктів) і Перес (110) – недалеко. Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Ред Булл" (235 балів), який випереджає "Феррарі" (199) і "Мерседес" (134).

До слова, мадридський "Реал" тріумфував у Лізі чемпіонів після мінімальної перемоги над "Ліверпулем".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу